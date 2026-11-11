TKP'li Okuyan, fon soruşturmasında sorumluluğun siyasi iktidarda olduğunu söyledi - Son Dakika
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TKP'li Okuyan, fon soruşturmasında sorumluluğun siyasi iktidarda olduğunu söyledi

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TKP\'li Okuyan, fon soruşturmasında sorumluluğun siyasi iktidarda olduğunu söyledi
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TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasında kurumları şekillendiren ve yönetici atayan siyasi iktidarın sorumlu olduğunu belirtti. Okuyan, bu sorumluluğun bürokratlara yıkılamayacağını söyledi.

(ANKARA) - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, kurumların yöneticilerinin atanmasından ve işleyişinden siyasi iktidarın sorumlu olduğunu belirterek, "Bütün bu kurumları şekillendiren, işleyişlerini belirleyen ve onlara yönetici atayan siyasi iktidarın sorumluluğu bu bürokratlara yıkılamaz" dedi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sermaye piyasalarını düzenlemek ve denetlemekle görevli kurumların en tepedeki yöneticilerinin bazıları ya tutuklandı ya istifa etti. Fon soygununun ortaya çıkmasının bu ölçekte bir sarsıntıya yol açması kaçınılmazdı. Ancak çoğunlukla 'atama' yöntemiyle belirlenen bu isimlerin denetiminin sorumluluğu son tahlilde, atamaları yapan siyasi iktidardadır.

Görüldüğü kadarı ile olay utangaç ve sınırlı bir biçimde de olsa öncesinde gündeme gelmiş, konuşulmuş, kimi isimler kaygılarını belirtmişler. Şimdi 'kim olursa olsun üstüne gidiyoruz' deniyor ama izlenim odur ki bir kez daha takip ve denetleme siyaset alanına kadar gelecek ve orada duracak. Fatma Betül Sayan Kaya mı?.. Geçmişte bakanlık yapmış olsa bile Türkiye siyasetinde bu bir ismi kaç kişi biliyordu?

Finans dünyasının zaten devasa bir 'soygun' mekanizması olduğunu söylemiştik. Bu gerçeği ihmal ederek yapılacak her tür değerlendirme yanıltıcıdır. Mevcut soygunu çok 'özel' yapan, yoğunluğu, ölçeği ve cüretidir. Bu nedenle sonuna kadar takip edilmelidir. Üst düzey bürokratların soruşturmaya dahil edilmesi iyi bir şey. Ancak bütün bu kurumları şekillendiren, işleyişlerini belirleyen ve onlara yönetici atayan siyasi iktidarın sorumluluğu bu bürokratlara yıkılamaz."

Kaynak: ANKA
Kemal OkuyanPolitikaEkonomiFinansGüncelSon Dakika

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