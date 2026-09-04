TL ile dış ticaret hacmi 8 ayda rekor kırarak 1 trilyon 51 milyar liraya ulaştı - Son Dakika
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TL ile dış ticaret hacmi 8 ayda rekor kırarak 1 trilyon 51 milyar liraya ulaştı

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Türk lirasıyla dış ticaret hacmi, ocak-ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 11,3 artarak 1 trilyon 51 milyar 355 milyon liraya yükseldi ve 8 aylık dönemlerin en yüksek seviyesine çıktı. Bu dönemde ihracat yüzde 19 artışla 256 milyar 711 milyon liraya, ithalat ise yüzde 9,1 artışla 794 milyar 644 milyon liraya ulaştı.

Türk lirasıyla dış ticaret hacmi, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,3 artarak 1 trilyon 51 milyar 355 milyon liraya ulaştı ve 8 aylık dönemlerin en yüksek seviyesine çıktı.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yılın 8 aylık döneminde Türk lirasıyla dış ticarette yıllık bazda belirgin artış kaydedildi.

Türk lirasıyla ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 azalışla 24 milyar 727 milyon lira oldu. İthalat ise yılın ilk ayında yüzde 18,8 artışla 83 milyar 526 milyon liraya çıktı. Böylece, yılın ilk ayında dış ticaret hacmi 108 milyar 253 milyon lira olarak gerçekleşti.

Yılın ikinci ayında Türk lirasıyla ihracat, geçen yılın şubat ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 2,1 azalışla 27 milyar 694 milyon liraya gerilerken, ithalat yüzde 10,5 yükselişle 92 milyar 868 milyon liraya ulaştı. Şubatta dış ticaret hacmi 120 milyar 562 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

İhracatta nisan ve ağustos aylarında çarpıcı artış

Türk lirasıyla ihracat, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,6 artışla 31 milyar 661 milyon liraya çıkarken, ithalat yüzde 15,1 yükselerek 110 milyar 185 milyon lira oldu. Böylece martta Türk lirasıyla yapılan dış ticaret hacmi 141 milyar 846 milyon liraya ulaştı.

Türk lirasıyla ihracatta nisan ayında kaydedilen yükseliş dikkati çekti. Söz konusu ayda ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,3 artışla 38 milyar 219 milyon lirayı bulurken, ithalat da yüzde 10,8 yükselişle 107 milyar 669 milyon liraya çıktı. Nisanda dış ticaret hacmi 145 milyar 888 milyon lira olarak hesaplandı.

Mayısta Türk lirasıyla ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,6 artarak 29 milyar 436 milyon lira olurken, ithalat yüzde 8,4 azalışla 82 milyar 453 milyon liraya geriledi. Böylece dış ticaret hacmi mayısta 111 milyar 889 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Türk lirasıyla ihracat, haziranda da 2025'in aynı ayına göre yüzde 26 artarak 29 milyar 938 milyon liraya, ithalat yüzde 16,3 artışla 114 milyar 550 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde dış ticaret hacmi 144 milyar 488 milyon lira olarak gerçekleşti.

Temmuzda Türk lirasıyla dış satım, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,8 yükselişle 37 milyar 70 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde ithalat yüzde 2,7 artarak 107 milyar 128 milyon liraya çıkarken, ticaret hacmi 144 milyar 198 milyon lira oldu.

Ağustosta Türk lirasıyla ihracat yıllık bazda yüzde 49,6 artışla 37 milyar 966 milyon liraya çıktı. İthalat yüzde 8,9 artışla 96 milyar 265 milyon lira, dış ticaret hacmi 134 milyar 231 milyon lira olarak belirlendi.

8 aylık dış ticaret hacmi yüzde 11,3 arttı

Bu yılın ocak-ağustos döneminde Türk lirasıyla ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 215 milyar 733 milyon liradan 256 milyar 711 milyon liraya çıktı. İthalat da aynı dönemde 728 milyar 585 milyon liradan yüzde 9,1 artışla 794 milyar 644 milyon liraya ulaştı.

Böylece Türk lirasıyla dış ticaret hacmi, ocak-ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 11,3 artışla 944 milyar 318 milyon liradan 1 trilyon 51 milyar 355 milyon liraya yükseldi ve 8 aylık dönemlerin en yüksek seviyesine ulaştı.

2025 ve 2026 yıllarının ocak-ağustos dönemlerinde Türk lirasıyla gerçekleştirilen dış ticaret verileri şöyle:

YıllarİhracatİthalatHacim
Ocak-Ağustos 2025215.733728.585944.318
Ocak-Ağustos 2026256.711794.6441.051.355

Kaynak: AA

Ağustos, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TL ile dış ticaret hacmi 8 ayda rekor kırarak 1 trilyon 51 milyar liraya ulaştı - Son Dakika

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