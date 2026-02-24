Tlaib'den Ebu Siyam İçin Adalet Çağrısı - Son Dakika
Tlaib'den Ebu Siyam İçin Adalet Çağrısı

24.02.2026 09:40
Kongre üyesi Tlaib, öldürülen Filistinli Ebu Siyam için ABD yönetimini eleştirdi ve adalet istedi.

ABD'li Kongre üyesi Rashida Tlaib, 19 yaşındaki ABD vatandaşı Filistinli Nasrallah Muhammed Cemal Ebu Siyam'ın Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından Doğu Kudüs'ün Mihmas beldesinde vurularak öldürülmesiyle ilgili Washington yönetiminin "hiçbir şey yapmadığını" savunarak, adalet çağrısında bulundu.

Tlaib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

19 yaşındaki ABD vatandaşı Filistinli Nasrallah Muhammed Cemal Ebu Siyam'ın Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından Doğu Kudüs'ün Mihmas beldesinde vurularak öldürülmesinin ardından bu konuyla ilgili ABD hükümetinin herhangi bir aksiyon almadığını belirten Tlaib, Ebu Siyam için adalet çağrısında bulundu.

Tlaib, "Soykırımı ve ırk ayrımcılığını finanse etmeyi bırakmadığımız sürece bu tür cinayetler yaşanmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Nasrallah Muhammed Cemal Ebu Siyam'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi, 19 Şubat'ta Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin beldeye düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu yaralanmıştı. Saldırıda ağır yaralanan Ebu Siyam ise hastanede hayatını kaybetmişti.

Kudüs Valiliği, saldırı sırasında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin beldedeki Filistinli çiftçilere ait onlarca koyunu da çaldığını bildirmişti.

BM Genel Sekreteri şeffaf soruşturma çağrısı yapmıştı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de çifte vatandaşlığa sahip Nasrallah'ın öldürülmesini kınamış, olayın koşullarına ilişkin derhal, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulunmuştu.

Guterres, İsrail hükümetini, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik tüm şiddet eylemlerini durdurmak ve önlemek için somut adımlar atmaya davet etmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel

