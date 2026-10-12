TMMM Komutanlığı, NATO Terörizm Uzmanları Konferansı'nı 14-15 Ekim 2026'da toplayacak

TERÖRİZMLE Mücadele Mükemmeliyet Merkezi (TMMM) Komutanlığı NATO Terörizm Uzmanları Konferansı, 14-15 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre; TMMM'nin Ankara'da kurulmasına yönelik niyet beyanı 1 Aralık 2003 tarihinde NATO'ya bildirildi ve NATO, 14 Ağustos 2006 tarihinde TMMM Komutanlığı'nı akredite ederek 'Uluslararası Askeri Kuruluş' statüsü kazanmasını sağladı. Bu kapsamda, birincisi Ekim 2011 tarihinde düzenlenen ve her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen NATO Terörizm Uzmanları Konferansı, bu yıl 14-15 Ekim 2026 tarihlerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilecek. Konferansta, terörizm ve terörizmle mücadele alanındaki güncel gelişmeler, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde elde edilen derslerin paylaşılması ve geleceğe yönelik eğilim ve projeksiyonların değerlendirilmesi amacıyla uzmanlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılması planlanıyor. En son 15-16 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlenen konferansa, 35 ülkeden 117 temsilci ve 10 ülkeden 18 konuşmacı katıldı. 2026 yılında gerçekleştirilecek konferansa NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı, NATO Müttefik Harekat Komutanlığı, NATO Mükemmeliyet Merkezleri, ilgili NATO kurumları ile NATO üyesi ülkelerden katılım bekleniyor.

5 PANEL DÜZENLENECEK

İki gün sürecek konferans kapsamında 5 panel düzenlenecek. Bunlar; 'Asimetrik ve Hibrit Tehdit Ortamlarında Terörle Mücadele', 'Terörle Mücadelede Jandarma Tipi Kuvvetler: İttifak İçin Operasyonel Dersler', 'Terörle Mücadelede İnovasyon: Kamu-Özel Sektör Ortaklığı, Güven ve Yönetişim', 'Paranın İzini Sürmek: Değişen Güvenlik Ortamında Terörün Finansmanıyla Mücadele', 'TMMM Komutanlığı Araştırma Süreci: Bulgular, İlerlemeler ve Stratejik Görünüm' başlıklarından oluşacak.

Konferans süresince, NATO üyesi ülkelerin uzmanları, akademisyenleri, yetkilileri ve uygulayıcıları arasında bilgi ve deneyim paylaşımının gerçekleşmesi, dünyada yaşanan güncel gelişmeler ışığında terörizm alanındaki güncel tehditler ve yeni eğilimlerin değerlendirilmesi planlanıyor. Konferansın, terörizm ve terörizmle mücadele alanındaki mevcut ve gelecekteki güvenlik ortamına ilişkin farkındalığın artırılmasına, güncel gelişmelerin değerlendirilmesine ve uluslararası iş birliği ile bilgi paylaşımının geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.