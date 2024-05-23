TMMOB 48. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri Ankara'da Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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TMMOB 48. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri Ankara'da Gerçekleştirilecek

TMMOB 48. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri Ankara\'da Gerçekleştirilecek

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) 48. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri, 31 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında Ankara'da Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Genel Kurul, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 31 Mayıs - 1 Haziran 2024 tarihlerinde Kocatepe Kültür Merkezi'nde toplanacak. Seçimler ise çoğunluk sağlandığı takdirde 26 Mayıs Pazar günü TMMOB Teoman Öztürk Sosyal Tesisi'nde yapılacak.

23.05.2024 22:58
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(ANKARA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin (TMMOB) 48. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri, 31 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında Ankara'da Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

TMMOB 48. Olağan Genel Kurulu çoğunluklu olarak, yarın ve 25 Mayıs'ta saat 10.00'da TMMOB'da toplanacak. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 31 Mayıs - 1 Haziran 2024 tarihlerinde saat 10.00'da Kocatepe Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın toplanacak.

Seçimler ise çoğunluk sağlandığı takdirde 26 Mayıs Pazar, çoğunluk aranmaksızın 2 Haziran Pazar günü Saat 09.00-17.00 arasında TMMOB Teoman Öztürk Sosyal Tesisi'nde yapılacak.

Kaynak: ANKA

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