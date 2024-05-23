TMMOB 48. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri Ankara\'da Gerçekleştirilecek

(ANKARA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin (TMMOB) 48. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri, 31 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında Ankara'da Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.