TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi\'nin düzenlediği \'Arada Bir Yerde Ankara\' sergisi açıldı

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(ANKARA) - TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi'nin düzenlediği "Arada Bir Yerde Ankara" sergisi, Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi'nde 11 farklı atölyenin katkı sunduğu "Arada Bir Yerde Ankara" sergisi; Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ziyarete açıldı. Ankara'nın eski mahallelerinin mekana ve yaşama dair inceliklerinin anlatıldığı sergi, 26 Eylül'e kadar görülebilecek.