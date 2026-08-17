TMO, Üreticilere 120 Milyar Lira Ödeme Yaptı - Son Dakika
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TMO, Üreticilere 120 Milyar Lira Ödeme Yaptı

TMO, Üreticilere 120 Milyar Lira Ödeme Yaptı
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Bakan Yumaklı, TMO'nun hububat alımlarında üreticilere toplam 120 milyar lira ödeme gerçekleştirdi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) ülke genelinde sürdürdüğü hububat alımları kapsamında üreticilere bugüne kadar yaklaşık 120 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, üreticilerin emeğinin karşılığını zamanında alması için TMO'nun sahada güçlü bir alım organizasyonu yürüttüğünü belirtti. TMO'nun 769 alım merkezinde üreticilerden ürün kabul etmeyi sürdürdüğünü aktaran Yumaklı, "Hasat sezonu başında bugüne kadar 11,5 milyon ton ürün alındı. Üreticilerimize yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptık" dedi.

Bakan Yumaklı, TMO'nun 20 milyon ton alım kapasitesine sahip olduğunu vurgulayarak, "Değerli üreticilerimiz müsterih olsunlar. TMO'ya gelen ürünlerin tamamını alacağız. Alım faaliyetlerimiz hızla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE UN İHRACATINDA BİRİNCİ'

Hububatın Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğunun altını çizen Yumaklı, buğday ve arpanın gıda arz güvenliğinin temel ürünleri arasında yer aldığına dikkat çekti. Türkiye'nin dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada bulunduğunu vurgulayan Yumaklı, güçlü üretimin hem iç piyasa hem de ihracat açısından kritik olduğunu kaydetti.

Yumaklı, ayrıca, "Bu süreçte ülkemizin üretim gücüne katkı sunan tüm üreticilerimize emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Alım organizasyonunu sahada titizlikle sürdüren TMO mensuplarımızı da özverili çalışmaları dolayısıyla kutluyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TMO, Üreticilere 120 Milyar Lira Ödeme Yaptı - Son Dakika

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