TMSF, Hedefevim'e ait otomobiller için yeniden ihaleye çıkacak - Son Dakika
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TMSF, Hedefevim'e ait otomobiller için yeniden ihaleye çıkacak

TMSF, Hedefevim\'e ait otomobiller için yeniden ihaleye çıkacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret AŞ'ye ait otomobiller için düzenlediği ihalede gelen teklifleri kabul etmeyerek yeniden ihaleye çıkma kararı aldı. TMSF'nin, kayyım olarak görevli bulunduğu tasfiye halindeki Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret AŞ'ye ait otomobiller için ikinci kez ihaleye çıkacağı kaydedildi.

23.02.2024 10:51  Güncelleme: 10:54
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret AŞ'ye ait otomobiller için düzenlediği ihalede gelen teklifleri kabul etmeyerek yeniden ihaleye çıkma kararı aldı.

TMSF'den yapılan açıklamada, satış komisyonunun, aralarında lüks araçların da bulunduğu otomobillerin satışı için gerçekleştirilen ihalede muhammen bedelin altındaki teklifleri uygun bulmadığı bildirildi.

Açıklamada, TMSF'nin, kayyım olarak görevli bulunduğu tasfiye halindeki Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret AŞ'ye ait otomobiller için ikinci kez ihaleye çıkacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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