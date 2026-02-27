TMSF'nin Devrettiği Tekstil Fabrikasında Maaş Alamadıklarını Belirtilen İşçilerden Tepki: "300 İşçi Mağdur, İki Aydır Ödeme Yok" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TMSF'nin Devrettiği Tekstil Fabrikasında Maaş Alamadıklarını Belirtilen İşçilerden Tepki: "300 İşçi Mağdur, İki Aydır Ödeme Yok"

27.02.2026 13:09  Güncelleme: 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF) devredilen tekstil firmasının işçileri, maaşlarını alamadıkları iddiasıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Bir işçi, “Zaten üç yıldır mağduriyet var. Son iki aydır da kimsenin maaşı yatırılmıyor. Üç yıl boyunca milleti mağdur ettiler. Lavabolardan su alıp içiyorduk. Yemek yok, servis yok. Kışın soğukta, yazın sıcakta milleti perişan ettiler” dedi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF) devredilen tekstil firmasının işçileri, maaşlarını alamadıkları iddiasıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Bir işçi, "Zaten üç yıldır mağduriyet var. Son iki aydır da kimsenin maaşı yatırılmıyor. Üç yıl boyunca milleti mağdur ettiler. Lavabolardan su alıp içiyorduk. Yemek yok, servis yok. Kışın soğukta, yazın sıcakta milleti perişan ettiler" dedi.

İşçiler, fabrikada 300 çalışanın bulunduğunu, son 6 aydır maaşların düzensiz ödendiğini, son 2 aydır ise hiç ödeme yapılmadığını öne sürdü. Fabrika sahibinin aynı zamanda özel bir hastanenin sahibi olduğunu iddia eden işçiler, işverenle yaptıkları görüşmede maaşların ödenmeyeceğinin kendilerine iletildiğini belirtti.

"TMSF devrettiği kişileri araştırmıyor mu?"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir işçi, tesisin devri sonrası yaşanan süreci şöyle anlattı:

"Yıllardır Demirşah Tekstil'de çalışıyordum. Tesis TMSF'ye devredildi. TMSF de Demirşah adı altında Hasan Demir'e devretti, satıldı. Satıldıktan sonra milleti mağdur etmeye başladılar. Üç yıldır CİMER'e bildirdik, Cumhurbaşkanına mektup verdik. CİMER'den buradaki yetkililere haber verilmiş. İŞKUR beni aradı, 'Gerekeni yapacağız' dedi ama gerekeni yapmadılar."

Zaten üç yıldır mağduriyet var. Son iki aydır da kimsenin maaşı yatırılmıyor. Üç yıl boyunca milleti mağdur ettiler. Lavabolardan su alıp içiyorduk. Yemek yok, servis yok. Kışın soğukta, yazın sıcakta milleti perişan ettiler. Şu anda iki aydır maaş ödenmedi. Dün toplantı yapmış ve 'Ben kimseye maaş veremem. İster çalışın ister oturun, ister gelin burada oturun gidin. Kimseye maaş ödeyemem' demiş. Durumumuz bundan ibaret.

Toplam 300 kişi mağdur. Şu an burada 100 kişiden fazla kişi var. Daha önce 70 kişi mahkemeye verdi. Bütün resmi kanallar bunu biliyor. Her tarafa bildirdiğimiz halde kimse ilgilenmiyor. Şimdi notere ihtar çekeceğiz, ardından arabulucuya gideceğiz. Avukata vereceğiz, mahkemeye başvuracağız. Sonuç ne olur bilmiyoruz. Devletin buna bir çözüm bulması lazım. TMSF nasıl böyle insanlara devretti, bilmiyoruz. Bu hiç araştırılıp sorulmuyor mu?"

"Ramazan günü kimden para isteyelim?"

Bir başka işçi ise yaşadıkları ekonomik sıkıntıyı şu sözlerle dile getirdi:

"Bizi mağdur etti. İki aydır maaşlarımızı alamıyoruz. Zaten son dört aydır maaşlar düzensiz yatıyordu. Hiçbir şekilde bizi dinlemiyor. Verdiği sözleri tutmuyor. Sürekli bizi mağdur ediyor. Maaşımızı istediğimizde dün kalktı millete, 'Oturun, altı ay sonra maaşınızı alırsınız' dedi. Biz ramazan günü kimden gidip para isteyelim? Milletin kirası var. Herkes kredi kartına yüklenmiş, borçlanmış durumda. Çalışan arkadaşlarımız var, 35 gündür çok zor şartlarda gidip geliyorlar."

"TMSF'nin denetiminde deniliyor ama kimse ilgilenmiyor"

Bir diğer işçi ise "Burası TMSF'nin denetimi altında deniliyor ama kimse ilgilenmiyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, Malatya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TMSF'nin Devrettiği Tekstil Fabrikasında Maaş Alamadıklarını Belirtilen İşçilerden Tepki: '300 İşçi Mağdur, İki Aydır Ödeme Yok' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Karaköy’de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı Karaköy'de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Şehir merkezinde kayak yaptı Şehir merkezinde kayak yaptı
16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı O anlar kameralarda 16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı! O anlar kameralarda

15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:25
Liverpool ile eşleşen Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 16:10:04. #.0.4#
SON DAKİKA: TMSF'nin Devrettiği Tekstil Fabrikasında Maaş Alamadıklarını Belirtilen İşçilerden Tepki: "300 İşçi Mağdur, İki Aydır Ödeme Yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.