TMV\'den Gent\'te Yıl Sonu Etkinliği

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Belçika'nın Gent kentindeki yeni eğitim merkezinde kapsamlı bir yıl sonu programı düzenledi.

Gent'teki eğitim merkezinde yapılan etkinliğe, yıl boyunca düzenlenen takviye derslere katılan öğrenciler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Program kapsamında çocuklar için çeşitli oyun ve etkinlik alanları oluşturuldu.

Gent Belediye Başkan Yardımcısı Burak Nallı etkinlikte yaptığı konuşmada, TMV'nin bölgede yürüttüğü eğitim çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, merkezin öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu anlattı.

TMV Belçika Temsilcisi Büşra Doğan da merkezin bu yıl itibarıyla Gent'teki yeni binasında faaliyet göstermeye başladığını söyledi.

Yıl boyunca takviye dersleri, Türkçe eğitimleri, tatil kampları, üniversite öğrencilerine yönelik programlar ve okul öncesi çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Doğan, eğitim dönemini başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Gent Eğitim Merkezinde ilk kez düzenlenen kapanış programına gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Doğan, yıl boyunca emek veren öğretmenleri, gönüllüleri, öğrencileri ve aileleri tebrik etti.

Yeni döneme ilişkin planlarını da paylaşan Doğan, Belçika'nın Doğu Flandre bölgesinde yer alan Temse kentinde yeni bir eğitim merkezini faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Brüksel'de okul öncesi eğitime yönelik kreş faaliyetlerini de başlatmaya hazırlandıklarını kaydeden Doğan, söz konusu projenin eylül-ekim döneminde hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi.