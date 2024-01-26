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TMV, Sırbistan'da Novi Pazar'da anaokulu açtı - Son Dakika
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TMV, Sırbistan'da Novi Pazar'da anaokulu açtı

Türkiye Maarif Vakfı, Sırbistan'ın Müslümanların çoğunlukta olduğu Sancak bölgesinde Novi Pazar şehrindeki anaokulunun açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi, Sırbistan Turizm ve Gençlik Bakanı, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi ve Novi Pazar Belediye Başkanı da katıldı. TMV'nin Sırbistan'daki faaliyetlerine başkent Belgrad'da başladığını belirten Büyükelçi Aksoy, bu okullardaki öğrenci sayısının 800'e yaklaştığını ifade etti. Novi Pazar'da açılan anaokulu, TMV'nin Sırbistan'da Belgrad dışında bir şehirde açtığı ilk okul olma özelliğini taşıyor.

TMV, Sırbistan\'da Novi Pazar\'da anaokulu açtı
26.01.2024 - 19:01,
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NOVİ Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Sırbistan'ın Müslümanların çoğunlukta olduğu Sancak bölgesinde Novi Pazar şehrindeki anaokulunun açılışı yapıldı.

Novi Pazar'da düzenlenen anaokulu açılışına, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan Turizm ve Gençlik Bakanı Husein Memic, Türkiye'nin Novi Pazar Başkonsolosu Osman Peşmen, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çiçek ve Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac katıldı.

Büyükelçi Aksoy burada yaptığı açıklamada, TMV'nin Türk eğitim sisteminin dünyaya açılan bir penceresi konumunda olduğunu ve TMV ile gurur duyduklarını ifade etti.

Aksoy, TMV'nin Sırbistan'daki faaliyetlerine başkent Belgrad'da 2021'de başladığını anımsatarak bu okullardaki öğrenci sayısının 800'e yaklaştığını belirtti.

Novi Pazar'da açılan anaokulunun, TMV'nin Sırbistan'da Belgrad dışında bir şehirde açtığı ilk okul olduğunun altını çizen Aksoy, "Sancaklı kardeşlerimizin Sancaklı çocuklarımızın eğitimine son derece önem veriyoruz. En iyi en kaliteli eğitimi almaları gerektiğine inanıyoruz ve onları kendi çocuklarımızdan ayırmıyoruz. Bu yüzden de çok nitelikli ve kaliteli bir kurum olan TMV'nin buraya gelmesini sağladık." dedi.

Aksoy, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic arasındaki dostane ilişkiler sayesinde ileri bir boyuta taşındığını söyledi.

TMV Yönetim Kurulu Üyesi Çiçek de Türkiye Maarif Vakfının 52 ülkede 50 binin üzerinde hizmet verdiğini anımsatarak "Bugün burada Novi Pazar'da Balkanlar'a yönelik önceliğimizin bir göstergesi olarak anaokulu ile hizmetimize başlayacağız. Bu yüzden çok mutluyuz. Bu cuma gününde önümüzdeki yılları inşa edecek nesilleri yetişmesi için ilk adım atmış oluyoruz." diye konuştu.

Çiçek, TMV'nin okul öncesi eğitimdeki yüksek standartlarıyla bütün dünyada bilenen bir marka haline geldiğinin altını çizerek "Balkanlar'daki anaokulu yatırımlarımız Bosna Hersek'te, Kuzey Makedonya'da, Macaristan'da, Romanya'da ve Kosova'da çok biliniyor. Biz bu hizmetleri Sırbistan'da, özellikle Novi Pazar'da sürekli kılmak için başlangıç yapmış oluyoruz. Hedefimiz burada 120 kapasiteli okulumuzda tam kapasite Novi Pazar'daki insanların çocuklarına en yüksek kalitede okul öncesi eğitimini vermektir." ifadelerini kullandı.???????

Bu arada TMV'nin Novi Pazar'daki anaokulunda 3-7 yaşlarındaki çocuklara eğitim verileceği belirtti.

Kaynak: AA
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