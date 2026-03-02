TMV Tunus'ta İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
TMV Tunus\'ta İftar Programı Düzenledi
02.03.2026 21:28
Türkiye Maarif Vakfı, Tunus'ta eğitim ve diplomasi temsilcileriyle iftar programı gerçekleştirdi.

Türkiye Maarif Vakfının (TMV), Tunus'ta düzenlediği iftar programında diplomasi, eğitim ve sivil toplum temsilcileri bir araya geldi.

Başkent Tunus'ta düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Hasan Taşçı, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çaltılı, Tunus Maarif Okulları yöneticileri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Demircan, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı.

Doğada hiçbir varlığın yalnızca kendisi için yaşamadığını belirten Demircan, hayatın temel ilkesinin başkası için var olmak olduğunu ifade etti.

Ramazanın birlikte var olma bilincini güçlendirdiğini kaydeden Demircan, iftar sofralarının birlik ve kardeşliğin somut bir yansıması olduğunu dile getirdi.

"Paylaşma ve kardeşlik bilinci Maarif anlayışının temelini oluşturuyor"

Programda konuşan TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Hasan Taşçı ise ramazan ayının manevi ikliminde bir araya gelmenin anlamına dikkati çekti.

Kur'an-ı Kerim'de yer alan "Onlar, kendi ihtiyaçları olsa bile başkalarını kendilerine tercih ederler." ayetini hatırlatan Taşçı, paylaşma ve kardeşlik bilincinin Maarif anlayışının temelini oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye Maarif Vakfı'nın eğitimi evrensel değerler ışığında insan yetiştirmenin en güçlü aracı olarak gördüğünü belirten Taşçı, vakfın 64 ülkede 534 eğitim kurumu ve yaklaşık 75 bin öğrenciyle faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Tunus'un vakıf açısından stratejik öneme sahip ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Taşçı, Tunus Milli Eğitim Bakanlığının uygun görmesiyle lise kademesinin kalıcı ruhsat aldığını belirtti.

Taşçı, eğitim işbirliğinin uzun vadeli ve sağlam bir zeminde ilerletileceğini belirterek Tunus'taki varlığın istikrarlı şekilde geliştirileceğini söyledi.

Program, katılımcılara iftar ikramında bulunulması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Türkiye Maarif Vakfı, Sivil Toplum, Diplomasi, Kültür, Güncel, İftar, Tunus, Son Dakika

