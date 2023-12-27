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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Asgari ücretin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diliyoruz - Son Dakika
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Asgari ücretin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diliyoruz

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 17 bin 2 lira net asgari ücretin ülkenin üretim gücünün korunması ve firmaların sürdürülebilirliğinin zarar görmemesi için enflasyonla mücadele kararlı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da yeni asgari ücretin çalışanlar ve işverenler için hayırlı olmasını diledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Asgari ücretin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diliyoruz
27.12.2023 - 21:51,
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 17 bin 2 lira net asgari ücretin, ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyerek, "Ülkemizin üretim gücünün korunması ve firmaların sürdürülebilirliğinin zarar görmemesi için enflasyonla mücadele kararlı bir şekilde sürmeli, reel sektöre destekler artırılarak devam ettirilmeli." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"17 bin 2 lira net asgari ücret ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Gelir vergisi dilimleri de yukarıya doğru güncellenerek çalışanların alım gücü artırılmalı. Bizim gündemimiz; üretim, yatırım, istihdam ve ihracat. Ülkemizin üretim gücünün korunması ve firmaların sürdürülebilirliğinin zarar görmemesi için enflasyonla mücadele kararlı bir şekilde sürmeli, reel sektöre destekler artırılarak devam ettirilmeli."

"Çalışanlarımız ve işverenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da sosyal medya hesabından, yeni asgari ücrete ilişkin paylaşım yaptı.

Asgari ücretin, diğer ücretler için temel teşkil etmesi, üretim ve iş maliyetlerini etkilemesi nedeniyle işçilerin yanı sıra, işverenleri ve kamuyu da etkileyen önemli bir rakam olduğuna işaret eden Baran, şunları kaydetti:

" Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarını tamamlamasının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarıyla yeni rakamı öğrendik. Asgari ücretin, yüzde 49 oranında yükseltilerek net 17 bin 2 liraya, asgari ücrete sağlanan işveren desteğinin de 500 liradan 700 liraya yükseltilmesi kararı hem çalışanlarımız hem de işverenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun."

"Üretmeye ve istihdam yaratmaya devam edeceğiz"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yüzde 49 artışla net 17 bin 2 lira olarak uygulanacak asgari ücretin tüm çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diledi.

Ardıç, "Üretimde sürdürülebilirlik için yatırım kredileri ve teşviklerin hedefe ulaşana kadar süreklilik arz etmesi gerekiyor. Her fabrika bir kaledir şiarıyla çalışmaya, üretmeye ve istihdam yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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