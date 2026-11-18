Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Kemal Hıra ve Meclis Başkanı Bayram Kiremitli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi.

FTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TOBB'daki makamında gerçekleşen ziyarette Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için Hıra ve Kiremitli'ye başarı diledi.

Muğla ve ilçelerinin kalkınmasına, üretimine, tarımına, ticaretine ve istihdamına katkı sağlayacak çalışmaların yeni dönemde de kararlılıkla sürdürüleceğine inandığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Şimdi ortak akılla, omuz omuza, ülkemiz ve iş dünyamız için daha çok çalışma zamanı." ifadesini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FTSO Başkanı Hıra da seviyeli ve sorunsuz bir seçim süreci geçirdiklerini kaydetti.

TOBB'un başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Hıra, yeni dönemde de Hisarcıklıoğlu ile birlikte hareket edeceklerini bildirdi.