TOBB Nefes Kredisi Başvuruları Yeniden Başlıyor - Son Dakika
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TOBB Nefes Kredisi Başvuruları Yeniden Başlıyor

TOBB Nefes Kredisi Başvuruları Yeniden Başlıyor
04.06.2026 11:10
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KOBİ'lere uygun şartlarla finansman sağlayacak TOBB Nefes Kredisi başvuruları 8 Haziran'da başlayacak.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 'TOBB Nefes Kredisi'nde yeni dönem başvurularının 8 Haziran itibarıyla yeniden başlayacağını duyurdu.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre; KOBİ'lere uygun şartlarda finans imkanı sağlayan TOBB Nefes Kredisi'nde yeni dönem başvuruları, 8 Haziran 2026 tarihi itibarıyla başlıyor. TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğinde verilecek kredide, 24 ay vadeye kadar yıllık yüzde 36, 24 ay üzerindeki vadelerde ise yıllık yüzde 34 faiz uygulanacak. Kredi 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil toplam azami 48 ay vadeli olacak. Bir firmanın kullanabileceği azami kredi limiti 3 milyon TL olarak belirlendi. Yeni TOBB Nefes Kredisi kapsamında ilk dilim olarak 25 milyar TL kullanıma açılacak, bu yıl içerisinde duyurulacak ilave limitlerle kredi hacminin 100 milyar Türk lirasına ulaşması hedefleniyor.

'2025'TE 61 BİN FİRMA 81 MİLYAR LİRA KREDİ KULLANDI'

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lerin yaşadığı en büyük sıkıntının finansmana erişim olduğunu belirterek, "Sürekli vurguladığım en önemli problem finansmana erişim. Özellikle KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırı krediye erişimi zorlaştırıyor. Böyle bir dönemde KOBİ'lerimize destek olmak için yeni bir kaynak oluşturduk. TOBB, Kredi Garanti Fonu ve bankalar güç birliği yaptık. Amacımız zor günlerde KOBİ'lerimizin yanında durup çarkların dönmesini sağlamak. 2025 yılı içerisinde üç aşamada TOBB Nefes Kredisi'nden 61 bin firma yararlandı. KOBİ'lere sağladığımız destek 81 milyar Türk lirasına ulaştı. KGF Özkaynak Kefalet Programı kapsamında 2026 için de toplam 100 milyar Türk lirası tutarında bir kredi hacmi oluşturmayı hedefliyoruz. Dilimler halinde kullandırılması planlanan bu yeni paketin 25 milyar Türk lirası tutarındaki ilk dilimi üyelerimizin erişimine açılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimsek'e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'e ve katılan tüm banka yöneticilerine verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. KOBİ'lerimizin doğru zamanda ve uygun maliyetlerle finansmana ulaşması; daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat, dolayısıyla daha güçlü bir ekonomi demektir" dedi.

Kaynak: DHA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, TOBB Nefes Kredisi, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOBB Nefes Kredisi Başvuruları Yeniden Başlıyor - Son Dakika

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