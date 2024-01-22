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TOBB ve KTSO, Çelik Kaynak Seviye 3 Mesleki Yeterlilik Sınavı Düzenledi - Son Dakika
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TOBB ve KTSO, Çelik Kaynak Seviye 3 Mesleki Yeterlilik Sınavı Düzenledi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) ile Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) işbirliğinde, kaynakçılık belgesi için 'Çelik Kaynak Seviye 3 Mesleki Yeterlilik Sınavı' düzenlendi. Sınava 16 kişi katıldı ve sınav öncesi adaylara argon ve elektro ark kaynakları hakkında bilgi verildi. KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, KTSO ve MEYBEM işbirliğiyle 71 ayrı alanda mesleki yeterlilik belgesi verildiğini belirtti.

TOBB ve KTSO, Çelik Kaynak Seviye 3 Mesleki Yeterlilik Sınavı Düzenledi
22.01.2024 - 14:33,
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) ile Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) işbirliğinde "Çelik Kaynak Seviye 3 Mesleki Yeterlilik Sınavı" düzenlendi.

KTSO'dan yapılan açıklamaya göre, alınması zorunlu mesleki yeterlilik belgeleri kapsamında yer alan kaynakçılık belgesi için sınav yapıldı.

Mesleki Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen sınav öncesi adaylara sınavın konusu olan argon ve elektro ark kaynakları hakkında bilgi verildi

Teorik ve pratik olmak üzere 2 aşamada gerçekleştirilen sınava 16 kişi katıldı.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, KTSO ve MEYBEM işbirliğinde düzenlenen sınavlarda 71 ayrı alanda mesleki yeterlilik belgesi verildiğini, başvuruların Ticaret ve Sanayi Odası'nda alındığını ifade etti.

Kaynak: AA
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