TOBB ve KTSO, Çelik Kaynak Seviye 3 Mesleki Yeterlilik Sınavı Düzenledi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) ile Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) işbirliğinde "Çelik Kaynak Seviye 3 Mesleki Yeterlilik Sınavı" düzenlendi.

KTSO'dan yapılan açıklamaya göre, alınması zorunlu mesleki yeterlilik belgeleri kapsamında yer alan kaynakçılık belgesi için sınav yapıldı.

Mesleki Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen sınav öncesi adaylara sınavın konusu olan argon ve elektro ark kaynakları hakkında bilgi verildi

Teorik ve pratik olmak üzere 2 aşamada gerçekleştirilen sınava 16 kişi katıldı.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, KTSO ve MEYBEM işbirliğinde düzenlenen sınavlarda 71 ayrı alanda mesleki yeterlilik belgesi verildiğini, başvuruların Ticaret ve Sanayi Odası'nda alındığını ifade etti.