TOÇ BİR-SEN Kırklareli şube yönetimi Vali Turan\'ın tebriğini aldı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) Kırklareli Şube Başkanlığına seçilen Hasan Gürsoy ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Vali Turan, yeni yönetimi tebrik ederek görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

Gürsoy da sendika çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Üreticilere yerli Macar fiği tohumu dağıtıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, yerli Macar fiği tohumu üreticilere teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen tohumların Babaeski'deki üreticilere ulaştırıldığı belirtildi.

Çalışmayla yerli tohum kullanımının yaygınlaştırılması ve tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Çiftçiler ÇKS hakkında bilgilendirildi

Pehlivanköy ilçesinde, çiftçiler Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru süreçleri hakkında bilgilendirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, tarımsal desteklemelerden yararlanılabilmesi ve kayıt işlemlerinin süresinde tamamlanması amacıyla saha faaliyetleri hızlandırıldı.

Bu kapsamda görevlendirilen teknik personel, ilçe genelindeki köyleri ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

Ziyaretlerde çiftçilere, ÇKS başvuru tarihlerinde dikkate alınması gereken hususlar, gerekli belgeler ve güncel mevzuat değişiklikleri aktarıldı.