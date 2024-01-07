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TOGG, CES 2024'te Yeni Sedan Modelini Tanıttı - Son Dakika
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TOGG, CES 2024'te Yeni Sedan Modelini Tanıttı

TOGG, tüketici elektroniği ve bilişim fuarı CES 2024'te sergilenmesi beklenen yeni sedan modeline ilişkin ilk tanıtım videosunu paylaştı. Yeni modelin fastback hatlarına sahip bir sedan otomobil olduğu görülüyor. Modelin ismi ise henüz açıklanmadı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını ve 2025'te üretime geçileceğini belirtti.

TOGG, CES 2024\'te Yeni Sedan Modelini Tanıttı
07.01.2024 - 20:29,
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TOGG, tüketici elektroniği ve bilişim fuarı CES 2024'te sergilenmesi beklenen yeni sedan modeline ilişkin ilk tanıtım videosunu paylaştı.

TOGG'un X platformu üzerinden paylaştığı yeni modelinin tanıtım videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"T10" açıklamasıyla paylaşılan videoda, soru işaretiyle yeni model ismine dikkat çekilirken, görüntüde söz konusu otomobilin fastback hatlarına sahip bir sedan otomobil olduğu görülüyor.

Las Vegas'ta 9-12 Ocak'ta düzenlenecek CES 2024'te görücüye çıkması beklenen yeni modelin, daha önce açıklanan model isimlendirme sistemine göre "T10S" olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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TOGG, Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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