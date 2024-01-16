Bingöl ve Şensoy, Togg\'ları Karlıova\'da Karlı Yollarda Test Etti

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde Sedat Bingöl (35) ile Gökhan Şensoy (37), aldıkları yerli otomobil Togg'ları, 20 santimetre kalınlığındaki karlı yollarda da test etti. Test sürüşü havadan görüntülenirken, ön yargıları kırmak istediğini belirten Sedat Bingöl, "Buzda, karda, çamurda hiç kalmadan gidiyoruz" dedi.

Bingöl'de yılın ortalama 6 ayı karla kaplı olan ve çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü Karlıova ilçesinde yaşayan Sedat Bingöl ve Gökhan Şensoy, aldıkları Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un T10X modelini 20 santimetre kalınlığındaki karla kaplı yollarda da test etti. Hava sıcaklığının eksi derecelerde seyrettiği ilçede buzlu ve karlı yollarda gerçekleşen test sürüşünü Togg almayı düşünen ilçe sakinleri de izledi. Test sürüşü ayrıca havadan görüntülendi.

'BUZDA, KARDA, ÇAMURDA HİÇ KALMADAN GİDİYORUZ'

Togg'un eksi 20 derecede bile tek marşla çalıştığını belirten otomobil sahibi Sedat Bingöl, "Aldığımız araçlar sürekli yolda kalıyor, çalışma sıkıntısı çekiyoruz. Sabah kalkıp, işe gittiğimizde araçlar genellikle çalışmıyor. En az 1 saat bekleyip, aracın ısınmasını bekliyoruz. Togg aracını aldık ve gayet memnunuz. Eksi 20 derecede sabah marşa bastığımız gibi çalışıyor. 15-20 santimetre kar içinde rahatlıkla gidip, gelebiliyoruz. Arka itişli olduğu için biraz ön yargı vardı. Burada genelde önden çekişli araçlar alınıyor. 'Elektrikli araçlarda sıkıntı yaşanıyor' diyenler oldu. Aldım ve 2 aydır kullanıyorum. Herhangi bir problem yok, gayet memnunum ve şarjı da iyi gidiyor. Buzda, karda, çamurda hiç kalmadan gidiyoruz. Togg almayı düşünen arkadaşlarımız ön yargıyı kırmak için denedi. Buzda nasıl gidiyor, karda kalır mı kalmaz mı, kayar mı gibi kaygılarını gidermek için denediler ve testi başarılı bir şekilde geçti" dedi.

Togg almayı düşünen Yusuf Bingöl de "Karlıova'da 6 ay boyunca kışı yaşıyoruz. Burası, her aracın giremeyeceği bir memleket. Bizler bugün hem arabayı denedik hem kış şartlarında yolda kalır mı kalmaz mı diye test yaptık. Gayet başarılı geçti" diye konuştu.