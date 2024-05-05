Türkiye'de Elektrikli Otomobil Pazarında Togg Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
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Türkiye'de Elektrikli Otomobil Pazarında Togg Liderliğini Sürdürdü

Türkiye\'de Elektrikli Otomobil Pazarında Togg Liderliğini Sürdürdü

Türkiye elektrikli otomobil pazarında nisan ayında Togg, 3 bin 3 adetlik satışıyla liderliğini korudu. Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yıla göre azalırken, tam elektrikli otomobil satışları ise yüzde 266,2 arttı. Togg'un pazar payı yüzde 49,25 olarak kaydedildi.

05.05.2024 11:13  Güncelleme: 11:18
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Türkiye elektrikli otomobil pazarında nisan ayında satış lideri 3 bin 3 adetle Togg olmaya devam etti.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2024 Nisan'da otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 azalarak 75 bin 919 adet oldu.

Nisanda otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 olurken hafif ticari araç satışları da yüzde 28,6 azalışla 14 bin 471 şeklinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre ise yüzde 16,2 büyüme gösterdi.

"Tam elektrikli" otomobil satışları yüzde 266,2 arttı

Nisan ayında "tam elektrikli" otomobil satış sayısı yüzde 266,2 artışla 6 bin 97 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2'den yüzde 9,9'a, hibrit otomobillerin payı yüzde 11,3'ten yüzde 17,4'e yükseldi.

"Tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 28,1'inin, içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

Togg T10X pazar lideri olmaya devam etti

ODMD verilerine göre, elektrikli otomobil markaları arasında yükselişi devam eden Togg, nisanda da pazar liderliğini sürdürdü.

Nisanda 3 bin 3 adet satılan Togg, en yakın rakibine 2 bin 264 adet fark attı.

Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 49,25 olarak kayıtlara geçti. Bir diğer ifadeyle satılan her 2 elektrikli otomobilden 1'i Togg T10X oldu.

Yılın 4 aylık verilerine bakıldığında ise Togg'un elektrikli satışlarında pazar payı 7 bin 148 satışla yüzde 35,29 seviyesinde gerçekleşti.

En fazla satılan elektrikli modeller

Elektrikli otomobil pazarına model bazlı bakıldığında nisanda Togg T10X'in ardından satışlarda 739 adetle SsangYong Torres ve 361 adetle BMW X1 sıralandı.

Hyundai IONIQ 5, 239 adetle dördüncü ve Volvo XC40 da 185 adetle beşinci sırada yer aldı.

ABD merkezli otomobil üreticisi Tesla ise 27 satış gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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