Togo'da, cumhurbaşkanının parlamento tarafından seçilmesini öngören Anayasa değişikliği kabul edildi.
Togo, başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçiş için Anayasa değişikliğine gitti.
Meclis'te, cumhurbaşkanının görev süresini uzatan ama dönem sayısını kısıtlayan Anayasa değişikliği teklifi, 91 milletvekilinden 89'unun "evet" oyuyla kabul edildi.
Yeni düzenlemeye göre, parlamento tarafından 6 yıllığına seçilecek cumhurbaşkanı sadece bir dönem bu görevde bulunabilecek.
Daha önce cumhurbaşkanı, halk tarafından görev süresi 5 yıl olmak üzere 2 dönem seçilebiliyordu.
Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe, halihazırdaki görev süresini saymayan Anayasa değişikliği sayesinde, 2025'te tekrar aday olabilecek ve seçilmesi halinde 2031'e kadar cumhurbaşkanı koltuğunda oturabilecek.
Batı Afrika'da küçük bir ülke olan Togo, 1967'den bu yana Gnassingbe ailesi tarafından yönetiliyor.
Darbeyle iktidara gelen baba Gnassingbe Eyadema'nın ölümünden sonra 2005'te yerine oğlu Faure Gnassingbe geçmişti. Gnassingbe, 2020'de yeniden Cumhurbaşkanı seçilmişti.
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