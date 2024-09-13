TOGÜ'de Bağ Bozumu Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TOGÜ'de Bağ Bozumu Etkinliği

TOGÜ\'de Bağ Bozumu Etkinliği

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde dezavantajlı bireylerle bağ bozumu etkinliği gerçekleştirildi.

13.09.2024 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) bağ bozumu yapıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi, Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü, Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde bağ evinde gerçekleşen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve eşi Selma Yılmaz, Vali Abdullah Köklü'nün eşi Yasemin Köklü, rektör danışmanları, dekanlar, akademik personel ve özel gereksinimli bireyler katıldı.

Yılmaz, etkinliği düzenlemekten dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek, "Şehrimizde bulunan dezavantajlı bireylerle beraberiz. Üniversitemiz Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezindeki hastaları, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kalan çocuklarımızı, ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinde bulunan hastalarımızı ve ailelerini davet ettik. Daha önce özel gereksinimli bireyler ürünlerin ekimini yapmıştı, şimdi de ekilen ürünlerin hasadını yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Güncel, Rektör, Eğitim, Tarım, Yaşam, tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOGÜ'de Bağ Bozumu Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 02:00:00. #1.11#
SON DAKİKA: TOGÜ'de Bağ Bozumu Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement