TOGÜ'de Engelsiz Gönül Bağı Programı Gerçekleştirildi

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ), "Nesilden nesile engelsiz gönül bağı" programı gerçekleştirildi.

TOGÜ Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ile Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü iş birliğinde Ziraat Fakültesinde düzenlenen programa Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yusuf Temür, koordinatör Doç. Dr. Tuba Karabey, Beyaz Ay Derneği ve Down Sendromlular Derneğinden özel gereksinimli bireyler ile aileleri katıldı.

Cangi, etkinlik hakkında bilgi vererek, katılımlarından dolayı ailelere teşekküretti.

Karabey de koordinatörlüğün insana daha çok nasıl fayda sağlanacağı düşüncesiyle kurulduğunu ifade aktardı.

Programda, Ziraat Fakültesinde bulunan "Böcek Müzesi" gezildi, özel gereksinimli katılımcılar da mikroskopta kelebek ve böcekleri inceledi.