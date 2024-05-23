TOGÜ'de I. Uluslararası İktisadi ve İdari Çalışmalar Kongresi Açıldı - Son Dakika
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TOGÜ'de I. Uluslararası İktisadi ve İdari Çalışmalar Kongresi Açıldı

TOGÜ\'de I. Uluslararası İktisadi ve İdari Çalışmalar Kongresi Açıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından düzenlenen I. Uluslararası İktisadi ve İdari Çalışmalar Kongresi'nin açılışı yapıldı. Rektör Yılmaz, kongrenin amacını paylaşarak, katılımcılara başarılar diledi. Kongre, cumartesi günü sona erecek.

23.05.2024 15:19
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) " I. Uluslararası İktisadi ve İdari Çalışmalar Kongresi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, TOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen "I. Uluslararası İktisadi ve İdari Çalışmalar" kongresinin açılışı 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda yapıldı.

Kongreye, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Vali Yardımcısı Harun Kazez, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, TCMB Banka Meclisi Üyesi Prof. Dr. Muhsin Kar, eski devlet bakanları Reşat Doğru ve Metin Gürdere, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Rektör Yılmaz, yaptığı konuşmada, "I. Uluslararası İktisadi ve İdari Çalışmalar Kongresi'nde bulunmaktan memnunum. Kongrenin amacı, iktisat, işletme, yönetim ve diğer idari bilimler alanlarında yapılan akademik çalışmaların paylaşılması, tartışılması ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesi oldu. Sizler, geleceğin yöneticileri, ekonomistleri ve liderleri olarak, bu tür bilimsel etkinliklere katılarak bilgi ve deneyimlerinizi zenginleştiriyorsunuz. Kongremiz boyunca edineceğiniz bilgiler, kariyer yolculuğunuzda sizlere ışık tutacak ve profesyonel yaşamınızda başarılı olmanızı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Açılış programında Prof. Dr. Mehmet Karakaş ve Prof. Dr. Muhsin Kar'a teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi.

Kongre cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA

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