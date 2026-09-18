TOGÜ, eski Rektör Yardımcısı Ali Kasap için mevlit programı düzenledi - Son Dakika
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TOGÜ, eski Rektör Yardımcısı Ali Kasap için mevlit programı düzenledi

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TOGÜ, eski Rektör Yardımcısı Ali Kasap için mevlit programı düzenledi
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), bir süre önce hayatını kaybeden eski Rektör Yardımcısı ve Birlik Vakfı Tokat Şube Başkanı Prof. Dr. Ali Kasap için mevlit programı düzenledi. Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi'ndeki programa TOGÜ Rektörü Prof. Dr.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince (TOGÜ), eski Birlik Vakfı Tokat Şube Başkanı Ali Kasap için mevlit programı düzenlendi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süre önce hayatını kaybeden TOGÜ eski Rektör Yardımcısı ve Birlik Vakfı Tokat Şube Başkanı Prof. Dr. Ali Kasap için Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi'nde mevlit programı gerçekleştirildi.

Programa TOGÜ Rektörü ve Birlik Vakfı Tokat Şube Başkanı Prof. Dr. Fatih Yılmaz, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Eğri, Prof. Dr. Rasim Koçyiğit ve Prof. Dr. Yusuf Temür, genel sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, Milli Türk Talebe Birliği Tokat Temsilciliği Başkanı Yusuf Polat, rektör danışmanları, dekanlar, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dua edildi.

Kaynak: AA
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