TOGÜ Rektörü, basın mensuplarıyla iftar programında buluştu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.
TOGÜ Sosyal Tesisleri'ndeki iftar programına Yılmaz, rektör yardımcıları ile ulusal ve yerel medya temsilcileri katıldı.
Rektör Yılmaz, yaptığı konuşmada, çalışmalarından söz ederek, "Üniversitemize kanser tarama cihazı kazandırıldı. Nükleer tıp uzmanımız da göreve başladı, hasta kabulü yapıldı. Ayrıca Üniversite Hastanesinin olduğu bölgede acil servis inşaatı da yakın bir zamanda başlayacak." dedi.
Tarımsal kurutma tesisi kuracaklarını anlatan Yılmaz, tesiste başta erik ve vişne olmak üzere meyvelerin kurutulmasının sağlanacağını aktardı.
Yakın zamanda tohum takas etkinliği gerçekleştirildiğini hatırlatan Yılmaz, "Ata tohumlarının korunması ve yaygınlaştırılması sağlanacak. Ayrıca, kampüsümüzde bir süt üretme tesisi kurulacak. Ekmek üretimi için altyapı tamamlandı. 15 Nisan itibariyle üretime geçilecek. Önümüzdeki dönem itibariyle eczacılık, grafik tasarım, gastronomi ve mutfak sanatları, endüstri mühendisliği, mimarlık ve yönetim bilişim sistemleri, elektronik ticaret ve yönetimi bölümlerine öğrenci kabulü başlayacak. Ayrıca, ara eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla organize sanayi bölgesinde bir meslek yüksekokulunun açılması planlanıyor." diye konuştu.
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