TOGÜ Rektörü, Dereceyle Yerleşen Öğrencilerle Bir Araya Geldi

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, fakültelere dereceyle yerleşen öğrencilerle bir araya geldi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz, 2024-2025 akademik yılında fakültelerini dereceyle kazanan öğrencilerle düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Yılmaz, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılı olarak TOGÜ'yü dereceyle kazanan öğrencileri tebrik etti.

Üniversitenin eğitim öğretim ve fiziki yapısından bahseden Yılmaz, üniversitenin öğrenci odaklı eğitim anlayışını benimsediğini belirtti.

Eğitim öğretimde niteliğin önemine değinen Yılmaz, öğrencilerin nitelikli eğitim almasını amaç edindiklerini ifade etti.

Öğrencileri kariyer yolculuklarında da desteklediklerini vurgulayan Yılmaz, "Mezuniyet sonrasında TOGÜ'nün bir mensubu ve mezunu olarak üniversiteniz ile her zaman gurur duyacaksınız." dedi.

Programa rektör yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Eğri ve Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, rektör danışmanı Doç. Dr. Onur Saraçoğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray ile öğrenciler katıldı.