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TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, gazetecilerle buluştu - Son Dakika
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TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, gazetecilerle buluştu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Taşlıçiftlik Kampüsünde gazetecilerle bir araya geldi. Yılmaz, gazetecilerin toplumun haber alma hakkını savunmak adına zorluklara göğüs gererek doğru bilgiyi halka ulaştırdığını vurgulayarak, gazetecilerin demokrasinin teminatı olduğunu belirtti.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, gazetecilerle buluştu
11.01.2024 - 12:53,  Güncelleme: 12:55
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi

Rektör Yılmaz, Taşlıçiftlik Kampüsünde ulusal ve yerel basın temsilcileri ile kahvaltıda buluştu.

Basın mensuplarının gününü kutlayan Yılmaz, Filistin'de yaşamını yitiren gazetecilere Allah'tan rahmet diledi.

Gazetecilerin, toplumun haber alma hakkını savunmak adına, her türlü zorluğa göğüs gererek doğru bilgiyi halka ulaştırdığını ifade eden Yılmaz, "Gazetecilerimiz, demokrasimizin teminatı ve temel taşlarından biri. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya gelmekten memnunum." dedi.

Yılmaz, gazetecilerden gelen soruları da yanıtladı.

Kaynak: AA
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