TOGÜ Rektörü, TEKNOFEST'e bu yıl yaklaşık 200 üniversite takımının başvurduğunu açıkladı - Son Dakika
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TOGÜ Rektörü, TEKNOFEST'e bu yıl yaklaşık 200 üniversite takımının başvurduğunu açıkladı

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TOGÜ Rektörü, TEKNOFEST\'e bu yıl yaklaşık 200 üniversite takımının başvurduğunu açıkladı
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TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, TÜBİTAK destekli Milli Teknoloji Atölyesi'ni tanıttı ve TEKNOFEST'e bu yıl yaklaşık 200 üniversite takımının başvurduğunu açıkladı. Yılmaz, dört takımın finale kaldığını, yaklaşık bin öğrencinin projelerde yer aldığını söyledi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, basın gezisi gerçekleştirdi.

Üniversitenin hizmet verdiği alanları gazetecilere tanıtan Yılmaz, Milli Teknoloji Atölyesi'nde açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, merkezin tamamen TÜBİTAK proje destekleriyle üniversiteye kazandırıldığını söyledi.

Çok kısa sürede faaliyete başlayan atölyede geçen yıl açılan oyun programlama, bilişim güvenliği ve ön yüz yazılım programlarında öğrencilerin uygulamalı eğitim aldığını anlatan Yılmaz, mühendislik başta olmak üzere tüm fakültelerdeki öğrencilerin de projelerini geliştirebildiğini dile getirdi.

Yılmaz, yaz döneminde bir ay boyunca teknoloji kampı düzenlendiğini, Tokat'ın ilçelerinin yanı sıra farklı şehirlerden ve Galatasaray Lisesinden öğrencilerin eğitimlere katıldığını, merkezin yalnızca eğitim-öğretim döneminde değil, yılın 12 ayı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine açık olduğunu kaydetti.

TEKNOFEST sürecine de değinen Yılmaz, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 200 üniversite takımının başvuru yaptığını, dört takımın finale kalmayı başardığını açıkladı.

Yılmaz, yaklaşık bin öğrencinin proje geliştirme süreçlerinde yer almasının üniversite adına en önemli kazanım olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
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