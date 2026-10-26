TOGÜ, Tokat ve Erbaa\'da 13 üreticiye 3 bin 900 süs bitkisi fidanı verdi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından yürütülen proje kapsamında 13 üreticiye 3 bin 900 süs bitkisi fidanı dağıtıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Valiliği İl Özel İdaresinin desteğiyle yürütülen "Tokat İlinde Süs Bitkileri Fidan Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında fidan dağıtım töreni düzenlendi.

Proje kapsamında Tokat merkez ve Erbaa ilçelerinde faaliyet gösteren 13 üreticiye, 7 farklı bitki grubundan toplam 3 bin 900 süs bitkisi fidanı verildi.

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi uygulama alanında düzenlenen törende konuşan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, bilimsel bilgi ve araştırma birikimini üreticilerle buluşturan projelere önem verdiklerini belirtti.

Üniversitelerin yalnızca bilgi üreten kurumlar olmadığını vurgulayan Yılmaz, yerel kalkınmaya ve topluma katkı sunmanın da temel sorumlulukları arasında bulunduğunu ifade etti.

Başta tarım olmak üzere birçok alanda çiftçilerin, üreticilerin ve sanayicilerin daha nitelikli üretim yapmalarını desteklediklerini aktaran Yılmaz, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin Tokat yöresine ait yaklaşık 1 milyon sebze fidesini üreticilerle buluşturduğunu kaydetti.

Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, rektör danışmanları Prof. Dr. Onur Saraçoğlu ve Doç. Dr. Şahin Sözen, akademisyenler ve üreticiler katıldı.