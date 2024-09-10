Otizmli Bireylere İstihdam Fırsatı - Son Dakika
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Otizmli Bireylere İstihdam Fırsatı

Tohum Otizm Vakfı ile Arvato Lojistik arasında, otizmli bireylerin çalışma hayatında yer almasına yönelik projenin hayata geçirilmesi için işbirliği protokolü imzalandı. Projeyle otizmli bireyler Arvato Lojistik bünyesinde istihdam edilecek ve otizmlilerin çalışma hayatına katılımlarının artırılması amaçlanıyor.

10.09.2024 11:46
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Tohum Otizm Vakfı ile Arvato Lojistik arasında, otizmli bireylerin çalışma hayatında yer almasına yönelik projenin hayata geçirilmesi için işbirliği protokolü imzalandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, hayata geçirilecek projeyle otizmli bireyler Arvato Lojistik bünyesinde istihdam edilecek.

Projeyle, otizmlilerin çalışma hayatına katılımlarının artırılması ve iş yerlerinde başarıyla yer almaları amaçlanıyor.

Bu kapsamda Arvato Lojistik, otizmlilerin adaptasyon süreçlerini kolaylaştırarak iş gücüne katılımlarını destekleyen "Destekli İstihdam Modeli"ni şirket bünyesinde uygulamaya başlıyor.

Tohum Otizm Vakfı ve Arvato Lojistik, hayata geçirdikleri bu projeyle, otizmlilerin iş hayatına katılımını desteklemenin yanı sıra toplumsal farkındalığı artırarak daha kapsayıcı bir iş dünyası yaratılmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Otizmlilerin kendilerini rahat hissedebilecekleri çalışma ortamı yaratılacak

Proje kapsamında, Tohum Otizm Vakfı Otizmliler Kariyer Merkezi öncelikle şirket bünyesinde kapsamlı bir iş analizi gerçekleştirerek işbirliğine başladı.

Projede, otizmlilerin ihtiyaçlarına uygun düzenlemelerin yapılması ve işe uyum süreçlerinin kolaylaştırılması için şirket bünyesinde çalışacak iş koçuna 2 ay boyunca kapsamlı eğitim verilecek.

Eğitim sürecinin ardından bir yıl içerisinde vakıf, iş yerinde otizmlilerin ihtiyaçlarına uygun düzenlemelerin yapılması ve işe uyum süreçlerinin kolaylaştırılması için yerinde danışmanlık hizmeti sunacak.

Arvato Lojistik ayrıca, çalışanlarına otizm konusunda farkındalık çalışmaları gerçekleştirecek. Tüm bu hazırlık süreçleri ile otizmlilerin kendilerini rahat hissedebilecekleri verimli bir çalışma ortamı yaratılacak.

"Otizmli bireylerin iş ve sosyal hayata kazandırılmaları konusunda önemli bir adım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tohum Otizm Vakfı Başkanı Aylin Sezgin, gerçekleştirdikleri iş birliğinin otizmli bireylerin eğitimlerini tamamlamalarının ardından iş ve sosyal hayata kazandırılmaları konusunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Sezgin, bu tür projelerin artması ile daha fazla otizmlinin iş hayatında yer alma fırsatı yakalayarak kendi ayakları üstünde durabilen yetişkinler olabileceğini ifade etti.

Arvato Lojistik Genel Müdürü Umur Özkal da şirket bünyesinde çalışacak iş koçunun alacağı kapsamlı eğitim süreci sonrasında 4 otizmli bireyi istihdam etmeyi hedeflediklerini aktardı.

Özkal, "Şirketimizin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık politikaları çerçevesinde otizmli bireylere de bu fırsatın sunulmasını önemsiyor hem sektörümüze hem de diğer tüm sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere örnek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İş dünyasında daha çok otizmlinin yer almasının hem işverenlere hem de çalışma ortamına değer katacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Otizmlilerin istihdam edilmesine yönelik çalışmalarını 2010 yılından bu yana sürdüren vakıf, faaliyetlerini mart ayında Tohum Otizm Vakfı Otizmliler Kariyer Merkezi çatısı altında topladı. Vakıf bu merkezle, otizmlilerin istihdam süreçlerini daha etkili şekilde yönetmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

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