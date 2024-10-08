Tokat Ağzı Okul Koridorlarında Yaşatılıyor - Son Dakika
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Tokat Ağzı Okul Koridorlarında Yaşatılıyor

Kemal Arat İlkokulu, Tokat'ın unutulmaya yüz tutmuş kelimelerini okul koridorlarında sergileyerek öğrencilere milli kültürü aşılamayı hedefliyor. Tokat Belediyesi'nin projesine destek veren okul, öğrencilerin yöresel kelimelerle etkileşimde bulunmasını sağlıyor.

08.10.2024 20:15
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Unutulmaya yüz tutmuş Tokat ağzı ilkokul koridorlarında hayat buluyor

TOKAT - Yöresel kelimelerle kültürel farkındalık oluşturmak isteyen Kemal Arat İlkokulu müdürü ve öğretmenleri unutulmaya yüz tutmuş Tokat kelimelerini okul koridorlarında yaşatıyor.

Tokat Belediyesi'nin yöresel kelimelerle vatandaşlara esprili uyarılar yaptığı projeye, Kemal Arat İlkokulu'ndan anlamlı bir destek geldi. 31 yıllık tecrübesiyle birçok projeye imza atan okul müdürü Saadettin Aktaş, belediyenin girişimini okulda hayata geçirerek öğrencilere milli kültürü aşılamayı amaçladı. Bu çerçevede unutulmaya yüz tutmuş Tokat kelimelerini içeren uyarı yazıları okulun koridor ve pencerelerine asıldı. Okulda eğitim gören 700'e yakın öğrenci, bu kelimeleri derslerde işleyip mektuplarla birbirlerine yöresel kelimelerle uyarılarda bulunuyor. Tokat şivesini öğrenen çocuklar metinler okuyarak unutulmaya yüz tutmuş yöresel kelimeleri ölümsüzleştiriyor.

"Geçmişle geleceğe köprü bağlantısı kurmak istiyoruz"

Milli değerlere sahip çıkmak için bu projeyi önemsediklerini söyleyen Kemal Arat İlkokulu müdürü Saadettin Aktaş, "Şu an okulumuzda yöresel ağız ve şivelerle ilgili Tokat Belediyesi'nin gündeme getirmiş olduğu, bizim de çoktandır yöresel kültürümüzü, milli kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak, geçmişle geleceğe bir köprü bağlantısı kurmak amaçlı projemizi hayata geçirdik. Okulumuzda 700'e yakın öğrenci var. Öğrencilerimize bu kelimeleri, yöresel ağızı ve şiveyi unutturmamak amaçlı, okulumuzun değişik bölümlerine, çocuklarımızla da istişare ederek bu kelimeleri bu cümleleri çocuklarımıza hatırlatmak ve farkındalık oluşturmak amaçlı yaptık. Umarım bu konuda çocuklarımıza, değerlerimize, milli kültürümüze bir nebze olsun katkı sağlamış oluruz" dedi.

Kaynak: İHA

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