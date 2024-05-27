Tokat'ın Almus ilçesinde Hükümet Konağı temeli atıldı - Son Dakika
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Tokat'ın Almus ilçesinde Hükümet Konağı temeli atıldı

Tokat\'ın Almus ilçesinde Hükümet Konağı temeli atıldı

Tokat'ın Almus ilçesinde Hükümet Konağı'nın temeli atıldı. Vali Numan Hatipoğlu, törende yaptığı konuşmada, hükümet konaklarının kamu hizmetlerinin etkin verilmesi açısından önemine vurgu yaptı. Almus Hükümet Konağı'nın yenilenmesiyle ilçede kamu hizmetinin daha iyi ve verimli bir şekilde sunulacağını belirten Hatipoğlu, Almus halkının en iyi hizmeti hak ettiğini ifade etti. Törene, ilçe protokolü ve vatandaşlar da katıldı.

27.05.2024 15:43
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Tokat'ın Almus ilçesinde Hükümet Konağı temeli atıldı.

Vali Numan Hatipoğlu, törende yaptığı konuşmada, kamu hizmetlerinin etkin verilmesi anlamında hükümet konaklarının önemine işaret etti.

Almus Hükümet Konağı'nı yenileyeceklerini belirten Hatıpoğlu, "Tokat'ta hükümet konaklarımızın ilçeler bazında büyük bir kısmını yenilemiş olacağız böylelikle. Ben Almus'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Almuslular burada kamu hizmetinin en güzelini en verimlisini ve en güleryüzlü almasını hak eden bir toplumumuz. Bu anlamda da ilimize ilçemize hayırlı olsun diyorum." dedi.

Törene, Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Ataköy Belediye Başkanı Ömer Bayrak, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal,İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Yücel, AK Parti İlçe Başkanı Rasim Demirci, CHP İlçe Başkanı Baki Bay, MHP İlçe Başkanı Yıldırım Altundağ, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat'ın Almus ilçesinde Hükümet Konağı temeli atıldı - Son Dakika

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