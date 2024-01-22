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Tokat Almus'ta Yağışlar Sonucu Kaya Parçaları Yolu Kapattı - Son Dakika
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Tokat Almus'ta Yağışlar Sonucu Kaya Parçaları Yolu Kapattı

Almus ilçesinde etkili olan yağmur ve kar yağışları nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları, Almus-Tokat Karayolu'na yuvarlandı. Şans eseri olay sırasında araç bulunmazken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kaya parçaları temizlendi.

Tokat Almus\'ta Yağışlar Sonucu Kaya Parçaları Yolu Kapattı
22.01.2024 - 19:14,
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TOKAT'ın Almus ilçesinde yağışlar nedeniyle toprağın yumuşaması sonucu yamaçtan kopan kaya parçaları karayoluna yuvarlandı, trafikte aksamalar yaşandı.

Almus ilçesinde iki gündür etkili olan yağmur ve kar nedeniyle Almus- Tokat Karayolu üzerinde bulunan yamaçtan kopan kaya parçaları, kara yoluna yuvarlandı. Olay sırasında şans eseri karayolunda araç bulunmazken, ulaşımda aksamalar yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve Tokat İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kaya parçaları temizlendi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tokat Almus'ta Yağışlar Sonucu Kaya Parçaları Yolu Kapattı - Son Dakika
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