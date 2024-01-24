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Tokat Başçiftlik'te Çatılardaki Buz Sarkıtları Temizleniyor - Son Dakika
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Tokat Başçiftlik'te Çatılardaki Buz Sarkıtları Temizleniyor

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası çatılarda oluşan buz sarkıtları belediye ekipleri tarafından temizleniyor. Eksi 15 dereceye kadar düşen sıcaklıklar nedeniyle oluşan buz sarkıtları, ev ve işyerlerinde tehlike oluşturuyor. Başçiftlik Belediyesi ekipleri, mahallelerde ve işyerlerinin bulunduğu bina çatılarında buz sarkıtlarının temizliğini yapıyor. Ulaşılması zor olan bölgelere ise itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tokat Başçiftlik\'te Çatılardaki Buz Sarkıtları Temizleniyor
24.01.2024 - 17:30,
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Tokat'tın Başçiftlik ilçesinde çatılarda oluşan buz sarkıtları belediye ekiplerince temizleniyor.

Etkili olan kar yağışı sonrası geceleri sıcaklığın eksi 15 dereye kadar düştüğü ilçede evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekipleri oluşan buz sarkıtlarının tehlike oluşturması için vatandaşları anons ile uyardı. Belediye ekipleri mahallelerde ve işyerlerinin bulunduğu bina çatılarında oluşan buz sarkıtlarının temizliğini yaptı.

Başçiftlik Belediyesi Zabıta Memuru Cemil Kesici, buz sarkıtlarının oluşmasının doğal bir süreç olduğunu ifade ederek, "Ev ve işyerleri üzerindeki sarkıtlar tehlike arz ediyor. Kış aylarında cadde ve sokaklarda denetimler yapıp uzun sopalarla buz sarkıtlarının temizliğini yapıyoruz. Ulaşamadığımız yerlere itfaiye ile çıkıp müdahale ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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