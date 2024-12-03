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Tokat Belediye Başkanı Kazadan Kurtuldu

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, trafik kazasının ardından TOGÜ Hastanesi'nden taburcu oldu.

03.12.2024 15:46
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Çorum'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, tedavi gördüğü Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinden taburcu edildi.

Yazıcıoğlu, hastane bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar günü Çorum'da trafik kazası geçirdiğini hatırlattı.

Tedavi sürecinin ardından hastaneden taburcu edildiğini dile getiren Yazıcıoğlu, "En çok sevindiren taraf, hem bizim arkadaşlarımızda hem de karşı tarafta ciddi manada sıkıntı oluşmadı. Olayın ilk anından bu zamana kadar arayan, soran tüm yakınlarımıza, dostlarımıza, idarecilerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kazanın ardından ilk olarak Sungurlu Devlet Hastanesi'ne gittiklerini anlatan Yazıcıoğlu, "Orada sağ olsun doktorlarımız, arkadaşlarımız çok yakından ilgilendi. Sungurlu Belediye Başkanımıza, Çorum Belediye Başkanımıza, Çorum Valimize, komutanlarımıza, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Hepsi geldiler, sağ olsunlar, ilgilendiler. Çorum'da bizi yalnız bırakmadılar." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Tokat'a gelmek istediğini dile getiren Yazıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Tokat'ta da sağ olsunlar, rektörümüz, başhekimimiz, başhekim yardımcılarımız, teknik kadromuz, idari kadrolarımızdaki tüm arkadaşlar, doktorlarımız beni gerçekten çok rahat ettirdi. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Vali Bey ziyaretimizde bulundu. Rektörümüz, komutanlarımız geldi, sağ olsunlar. Talihsiz bir olaydı. Rabb'im kimseye böyle acılı, sıkıntılı süreçleri yaşatmasın. Toparladık ama 10 gün istirahat edeceğim. Malum, orta tarafta çatlağım var, çok hareket edemiyorum. Biraz ağrı ve sızı yapıyor nefes alırken ama bunu da atlatırız. Bununla geçmiş olsun. İnşallah 10 gün sonra yine sahalarda vatandaşlarımızla beraber olacağım."

Kaza anını anlatan Yazıcıoğlu, "Çok net hatırlamamakla beraber sollama esnasında oldu. Karşıdan bir araçla kafa kafaya çarpıştık. Ben araçtan çıktıktan sonra ikinci bir araç geldi, o da çarptı. Gerçekten kötü, talihsiz bir kazaydı ama hem karşı tarafta hem bizim tarafta çok ciddi manada sıkıntı olmadı, Allah'a şükürler olsun. Bir anlık dalgınlık olacak herhalde. Ben o ara telefonla bir şeyler okuyordum. Son anda fark ettim ama olay da oldu." diye konuştu.

TOGÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Murat Yıldırım da Yazıcıoğlu'nun göğüs bölgesinde kemikte çatlak bulunduğunu belirterek, "Genel durumu iyi. Allah bir daha böyle kazalar göstermesin." dedi.

Olay

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu makam otomobili, 1 Aralık'ta Çorum'da, Sungurlu- Alaca kara yolu Şekerhacılı köyü yakınlarında tır, otomobil ve hafif ticari araçla çarpışmış, kazada Yazıcıoğlu ile araçlarda bulunan Ö.R.Ü, A.G, P.A, M.A, Z.A, M.Ü. ve M.G. yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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