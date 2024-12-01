Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu Trafik Kazasında Yaralandı

BAŞKAN YAZICIOĞLU SEVK EDİLDİ
Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Sungurlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı kontrol için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Başkan Yazıcıoğlu'nun Ankara'da bir toplantıya katıldığı ve geri döndüğü öğrenildi.
Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,
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