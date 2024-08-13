Tokat Belediyesi İçme Suyu Hattı Yenileme Çalışması Başlattı

Tokat Belediyesi tarafından içme suyu hattı yenileme çalışması başlatıldı
Tokat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, il merkezinde bulunan Erenler Mahallesi'nde ekonomik ömrü tamamlanmış içme suyu hattının yenileme çalışmasının yapılmaya başlandığı bildirildi.
Tokat Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği hat değişimi sonrasında, bölgenin kaliteli ve kesintisiz içme suyuna kavuşacağı belirtildi.
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