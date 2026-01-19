Tokat ile Musul Arasında "Kardeş Şehir" Protokolü İmzalandı

(ANKARA) - Tokat Belediyesi ile Irak'ın Musul kenti arasında sosyoekonomik, kültürel ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil ile karşılıklı olarak imzalanan mutabakat kapsamında iki şehir arasında belediye hizmetleri başta olmak üzere ticaret, sanayi, tarım ve su alanlarında işbirliklerinin hayata geçirileceğini belirtti.

Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Karşılıklı olarak imzaladığımız mutabakat kapsamında belediye hizmetleri, ticaret, sanayi, tarım ve su alanlarında önemli işbirliklerini hayata geçirecek, atacağımız yeni adımlarla Türk iş insanlarımızın Musul'da daha fazla faaliyet göstermesine katkı sağlamış olacağız. Musul Başkonsolosu Sayın Serhad Varlı, Tokatlı STK Başkanlarımız ve çok değerli iş insanlarımızın katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz protokolümüzün Tokat'ımıza ve Musul'a hayırlar getirmesini dilerim." ifadesini kullandı.