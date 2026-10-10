Tokat Belediyesi, Karşıyaka'da içme suyuna kanalizasyon karışmadığını açıkladı - Son Dakika
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Tokat Belediyesi, Karşıyaka'da içme suyuna kanalizasyon karışmadığını açıkladı

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Tokat Belediyesi, Karşıyaka bölgesinde içme suyuna kanalizasyon suyu karıştığı iddialarını yalanladı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün teknik değerlendirmesine göre altyapılar bağımsız ve sağlık şikayetlerinin belediye sistemlerinden kaynaklandığına dair bulgu yok.

Tokat Belediyesi, içme suyu şebekesine kanalizasyon suyu karıştığı iddiasıyya ilgili açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Karşıyaka bölgesinde bazı vatandaşların yaşadığı sağlık sorunlarının içme suyundan kaynaklandığı, içme suyu şebekesine kanalizasyon suyu karıştığı yönünde çeşitli iddialar gündeme geldiği aktarıldı.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirme doğrultusunda bölgedeki içme suyu şebekesine herhangi bir kanalizasyon suyunun karışmasının kesinlikle söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, "İçme suyu ve kanalizasyon altyapımız birbirinden bağımsız sistemler olup, söz konusu sağlık şikayetlerine neden olduğu ileri sürülen kanalizasyon karışımı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Yaşanan sağlık şikayetlerinin belediyemizin altyapı sistemlerinden kaynaklandığına ilişkin herhangi bir teknik bulgu bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemelerini, resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamaları dikkate almalarını önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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