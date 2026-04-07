Tokat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne yeni yıkama aracı alındı
07.04.2026 16:52
Tokat Belediyesi, temizlik hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve şehir genelinde daha etkin bir hijyen standardı oluşturmak amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine kazandırdığı jet yıkama aracıyla çalışmalarını hızlandırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, basınçlı ve derinlemesine temizlik imkanı sunan yeni araç, özellikle kamusal alanlarda hijyen seviyesini üst noktaya taşımayı hedefliyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Erenler Mezarlığı Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirilen temizlik ve ot ilaçlama çalışmalarını yerinde inceleyerek jet yıkama aracının performansını sahada gözlemledi.

Yazıcıoğlu, incelemelerinin ardından şunları kaydetti:

"Temizlik, bir şehrin aynasıdır. Tokat'ımızın her köşesinde daha sağlıklı, daha hijyenik ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze kazandırdığımız jet yıkama aracımız sayesinde, kaldırımlarımızdan meydanlarımıza, parklarımızdan şehitliklerimize kadar her alanda çok daha etkili ve derinlemesine temizlik yapma imkanına kavuştuk.

Özellikle Erenler Şehitliğimiz gibi bizler için manevi değeri son derece yüksek olan alanlarda yapılan temizlik çalışmalarını titizlikle yürütüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasına yakışır bir çevre oluşturmak, bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bunun yanında ot ilaçlama çalışmalarımızla da çevre düzenini koruyor, daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Üretken belediyecilik anlayışımız doğrultusunda araç filomuzu güçlendirmeye, teknolojiyi hizmetlerimize entegre etmeye ve hemşehrilerimize daha kaliteli hizmet sunmaya devam edeceğiz. Bu yeni araçla birlikte Tokat'ımızın temizlik standartlarını daha da yukarı taşıyacağımıza inanıyorum. Tokat için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
Milan Skriniar bir döndü pir döndü Milan Skriniar bir döndü pir döndü
Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı
Mauro Icardi Galatasaray’ı silip attı Mauro Icardi Galatasaray'ı silip attı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında

17:16
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
16:52
İran’dan ABD’ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
16:05
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
15:56
Trump “İran bu gece yok olacak“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan aynı sertlikte yanıt geldi
Trump "İran bu gece yok olacak" dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi
