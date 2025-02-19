Tokat Beyazla Kaplanınca Sokaklar Sessizleşti

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Kent beyaz gelinlik giydi, cadde ve sokakları sessizlik bürüdü

TOKAT - Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Okulların tatil olduğu kentte sokaklar sessizliğe büründü.

Tokat kent merkezinde akşam saatlerinde başlayıp sabaha kadar devam eden kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı kentte okullar tatil edilirken sokaklar boş kaldı. Kar yağışının etkisiyle işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, karşılaştıkları beyaz örtü ile hayranlıklarını gizleyemedi. Açık hava müzesi konumundaki tarihi kent merkezi, kar yağışıyla birlikte adeta bir kartpostal manzarası sundu. Şehir, kışın büyüleyici güzellikleriyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Bazı vatandaşlar, bu anı ölümsüzleştirmek amacıyla cep telefonlarıyla fotoğraf çekindi. Karın etkisiyle sakinleşen sokaklarda sessizliğin içinde Tokat'ın tarihi dokusu ve karla kaplanan evler, görsel bir şölen oluşturdu. Yerel yetkililer, vatandaşların kar nedeniyle dikkatli olmalarını ve olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olmalarını önerdi.