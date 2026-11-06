Tokat Erbaa\'da kamyonun çarptığı tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Tokat Erbaa'da kamyonun çarptığı tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Erbaa ilçesinde D-100 kara yolunda tırını emniyet şeridine çeken sürücüye aynı yönden gelen kamyon çarptı; sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Tırda bulunan 31 yaşındaki kişi Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonun çarptığı tır sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kemal İz (48), medikal malzeme yüklü 76 DF 639 plakalı tırını D-100 kara yolunun Değirmenli köyü yakınlarındaki emniyet şeridine çekerek araçtan indi.
Bu sırada aynı yönde seyreden H.T. idaresindeki 37 KC 894 plakalı kamyon önce tıra, ardından Kemal İz'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada İz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Tırda bulunan ve yaralanan E.B. (31) ise ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü H.T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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