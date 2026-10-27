Tokat Erbaa\'da kazada ölen yaşlı çift, Çakır köyünde yan yana toprağa verildi

Tokat Erbaa'da kazada ölen yaşlı çift, Çakır köyünde yan yana toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erbaa'da D-100 kara yolunda tırla çarpışan traktördeki yaşlı çift, Çakır köyünde düzenlenen cenaze namazı sonrası köy mezarlığında yan yana defnedildi. Kazada çiftten biri olay yerinde, diğeri Erbaa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu yaşamını yitiren yaşlı çiftin cenazeleri toprağa verildi.
Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınan Zülfikir Bolat (71) ve Hatice Bolat'ın (75) cenazeleri, ilçeye bağlı Çakır köyüne götürüldü.
Çiftin cenazeleri, evlerinde helallik alınmasının ardından Çakır Köyü Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.
D-100 kara yolu Yeni Mahalle kavşağında dün Zülfikir Bolat idaresindeki traktör, B.A. yönetimindeki tırla çarpışmış, kazada traktörde bulunan Hatice Bolat olay yerinde, Zülfikir Bolat ise kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA
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