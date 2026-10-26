Tokat Erbaa'da tırla çarpışan traktördeki 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Tokat Erbaa'da tırla çarpışan traktördeki 2 kişi yaşamını yitirdi

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Tokat Erbaa\'da tırla çarpışan traktördeki 2 kişi yaşamını yitirdi
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde tır ile traktörün çarpıştığı kazada traktörde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Traktör sürücüsünün eşi olay yerinde yaşamını yitirirken ağır yaralı sürücü hastanede kurtarılamadı; tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Zülfikir Bolat (71) idaresindeki 60 EV 501 plakalı traktör, D-100 kara yolu Yeni Mahalle Kavşağı'nda B.A. (34) yönetimindeki tırla çarpıştı.

Kazada traktörde bulunan sürücünün eşi Hatice Bolat (75) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan ve ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan traktör sürücüsü de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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