Tokat Erbaa\'da tırla çarpışan traktördeki 2 kişi yaşamını yitirdi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Zülfikir Bolat (71) idaresindeki 60 EV 501 plakalı traktör, D-100 kara yolu Yeni Mahalle Kavşağı'nda B.A. (34) yönetimindeki tırla çarpıştı.

Kazada traktörde bulunan sürücünün eşi Hatice Bolat (75) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan ve ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan traktör sürücüsü de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.