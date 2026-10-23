Tokat Erbaa'da yolun karşısına geçen yaya çekici çarpması sonucu hayatını kaybetti

Tokat Erbaa'da yolun karşısına geçen yaya çekici çarpması sonucu hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Hacıpazar mevkisinde çekicinin çarptığı yaya, Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erbaa-Taşova kara yolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çekicinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
D.S. (50) idaresindeki 05 FF 001 plakalı çekici, Erbaa- Taşova kara yolu Hacıpazar mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan Türkyılmaz'a (55) çarptı.
Türkyılmaz, ambulansla kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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