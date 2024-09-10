TOGÜ\'de Kanser Taraması İçin PET-BT Cihazı

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine (TOGÜ) alınan Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (PET-BT) cihazıyla kanser taraması gerçekleştiriliyor.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, cihazın mart ayında kullanılmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nükleer Tıp Ünitesinde görevli Dr. Özge Ulaş Babacan, cihazın PET ve BT cihazlarının birleştirilmesiyle oluşan hibrit görüntüleme sistemi olduğunu anlattı.

Bu cihazın genellikle kanser hastalarının tanısında ve kemoterapi ve radyoterapi sonrası tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde kullanıldığını aktaran Babacan, şunları kaydetti:

"Çekim için hastaya radyoaktif madde uygulanıyor. Verilen madde, düşük dozda olması sonucu vücuttan hızla atılıyor. Hastanın çekim sonrasında insanlardan, özellikle hamile ve çocuklardan 1 gün uzak durması gerektiği anlatılarak evine gönderiliyor. Bol su tüketimi, radyasyonun daha hızlı atılmasını sağlıyor. Bu cihaz Türkiye'deki sadece birkaç hastanede bulunuyor. Bunlardan biri de üniversitemiz. Neredeyse yüzde 90-95 kanser türünde bu tetkiki kullanabiliyoruz."