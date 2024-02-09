Tokat ile Amasya'yı birbirine bağlayan tarihi köprüden geriye sadece ayakları kaldı - Son Dakika
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Tokat ile Amasya'yı birbirine bağlayan tarihi köprüden geriye sadece ayakları kaldı

Tokat ile Amasya\'yı birbirine bağlayan tarihi köprüden geriye sadece ayakları kaldı

Tokat ile Amasya'yı birbirine bağlayan tarihi Boğazkesen Köprüsü, yarısı Bizans, diğer yarısı Selçuklu dönemine ait olan ve Osmanlı döneminde kullanıldığı bilinen köprünün günümüzde sadece bacakları kalmış durumda. Köprünün turizme kazandırılması gerektiği vurgulanırken, köy sakinleri tarihi köprünün bakımsızlıktan kurtarılmasını ve restore edilmesini istiyor.

09.02.2024 23:44  Güncelleme: 23:53
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Tokat ile Amasya'yı birbirine bağlayan tarihi köprüden geriye sadece ayakları kaldı

TOKAT - Tokat ile AmasyaYı birbirine bağlayan tarihi Boğazkesen Köprüsü, tarihe tanıklık ediyor. Yarısı Bizans, diğer yarısı Selçuklu dönemine ait olan ve Osmanlı dönemlinde kullanıldığı bilinen köprünün günümüzde sadece bacakları kaldı.

Erbaa ile Taşova ilçeleri arasındaki Kelkit ve Tozanlı Çayı'nın birleşim noktasında yer alan Boğazkesen Köprüsü, Tokat ile Amasya arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Köprünün yıkılmasıyla ulaşım, yanıbaşında yapılan metal köprüyle sağlanmaya başladı. Tarihi köprü; Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden izler taşıyor.

Köprü, dikdörtgen şeklindeki dört büyük taş üzerinde inşa edilmiş. Köprünün bacaklarının alt kısmı ile üst kısmı arasındaki mimari farklılık, inşasına Roma döneminde başlanıp Selçuklu döneminde tamamlanmasından kaynaklanıyor.

Köy sakinlerinin köprünün bacaklarında buldukları haç motifleri köprünün yapımına Bizans döneminde başlandığını kanıtlıyor. Köprüde yer alan kartal motifleri de köprüdeki Selçuklu izlerine işaret ediyor. Yavuz Sultan Selim Han'ın seferleri sırasında Boğazkesen Köprüsü'nü kullandığı rivayet edilirken bölgenin tarihi ve kültürel mirasının önemli bir parçası olarak günümüze ulaşıyor.

Köprünün turizme kazandırılması gerektiğinin altını çizen köy sakini Turan Temiz, "Köprümüz çok eski tarihe dayanan bir köprüdür. Bir kısmı Selçuklu bir kısmı da Bizans İmparatorluğu yapısıdır. Bakımsızlıktan bu halde bekliyor. Tarihi bir köprüdür ve ilgililerin ilgilenmesini bekliyoruz. Bakılsa iyi olur. Geçmişimiz var burada. Türkiye Cumhuriyeti olarak Mostar Köprüsü'nü yaptık. İnşallah buralara da el atarız da yapılır" dedi.

Kaynak: İHA

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Selçuklu, Amasya, Tokat, Ulaşım, Kültür, Turizm, Güncel, Son Dakika

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