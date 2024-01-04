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Tokat'ın Almus ilçesinde mesire alanları ve mezarlıklar temizlendi - Son Dakika
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Tokat'ın Almus ilçesinde mesire alanları ve mezarlıklar temizlendi

Tokat Valiliği bünyesinde başlatılan 'Temiz Tokat Projesi' kapsamında, İŞKUR aracılığı ile Tokat Valiliği bünyesinde çalışan işçiler, Almus ilçesine bağlı köylerin mesire alanları ve mezarlıklarında temizlik yaptı. Almus Kaymakamı Emre Çömen, 'Temiz Tokat Projesi kapsamında ilçemizin önemli mesire alanlarından Ormanevlerini ve dört köyümüzün çevre temizliğini yaptık. Bu kapsamda çalışmalarımız sürecek.' dedi.

Tokat\'ın Almus ilçesinde mesire alanları ve mezarlıklar temizlendi
04.01.2024 - 09:33,
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Tokat'ın Almus ilçesinde mesire alanları ve mezarlıkların temizliği yapıldı.

Tokat Valiliği bünyesinde başlatılan "Temiz Tokat Projesi" kapsamında, İŞKUR aracılığı ile Tokat Valiliği bünyesinde çalışan işçiler, Almus ilçesine bağlı köylerin mesire alanları ve mezarlıklarında temizlik yaptı.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, "Sayın Valimizin başlatmış olduğu Temiz Tokat Projesi kapsamında ilçemizin önemli mesire alanlarından Ormanevlerini ve dört köyümüzün çevre temizliğini yaptık. Bu kapsamda çalışmalarımız sürecek. Hedefimiz ilçemizin ve tüm köylerimizin mesire alanları ile mezarlıklarını temizlemek." dedi.

Kaynak: AA
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