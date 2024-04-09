Tokat\'ın Artova ilçesinde çiğli gömbesi üretimi

Tokat'ın Artova ilçesinde bir araya gelen kadınlar, Ramazan Bayramı öncesi fırınlarda ilçeye özgü çiğli gömbesi hazırlıyor.
Artova Belediye Başkanı Ali Güner, AA muhabirine, çiğli gömbesinin ilçelerine özgü bir ekmek türü olduğunu söyledi.
Artova Kadın Girişimcileri Kooperatifi üyelerinin bir araya gelerek Artova'nın çiğli gömbesini yapıp ilçe dışında yaşayanlara da gönderdiklerini anlatan Güner, "İlçe dışındaki vatandaşlarımız bunu tüketerek Artova'ya özlemlerini gidermiş oluyorlar. Çiğli gömbesinde kaymak ve yoğurt kullanıyoruz. Odun ateşinde pişiyor. Bunu her bayramda yapıyoruz. Kahvaltılarda ve yemeklerde tüketiyoruz." dedi.
Kooperatif Başkanı Banu Erözdemir de bayramlarda yöresel ürünleri olan çiğli gömbesini yaptıklarını dile getirerek, "Ürettiğimiz ürünleri internet üzerinden satıyoruz. Artova'dan taşınmış, gömbenin tadını bilenlere buradan göndermeye gayret ediyoruz. Bayram öncesi bin gömbe pişirdik, gönderdik. Siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz. 4 kadın olarak üretim yaptık. Gömbemizin tanesi 60 lira." ifadesini kullandı.
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